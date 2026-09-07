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Tip predlaže US Open

В.М.

07. 09. 2026. u 09:03

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Ulazimo u drugu nedelju poslednjeg grend slema u sezoni, a evo i našnjih današnjih predloga iz Njujorka.

Тип предлаже УС Опен

Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Tenis

19.00 F. Serundolo - A. Bloks ukupan broj gemova +37.5 (1.80)

22.00 K. Hačanov - L. Tijen ukupan broj setova +3.5 (1.45)
2.30 A. Zverev - L. Darderi ukupan broj gemova +32.5 (1.80)

Ukupna kvota: 4.70

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