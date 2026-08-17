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VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

17. 08. 2026. u 12:00

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ZA danas svo vam izdvojili nekoliko predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

CARL SANDIN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak

14.00 Svonsi U21 - Šefild junajted U21 GG&3+ (1.55)

19.00 Heken - Halmstad 1&|1-3&||1-3 (2.30)
21.00 Deportivo - Elče 1&2-4 (3.60)

Ukupna kvota: 12.83

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