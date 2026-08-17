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PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.

Немања Пејчић

17. 08. 2026. u 13:17

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе.

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Ponedeljak

18.00 Baranaviči - Molodečno ukupno golova -5.5 (1.70)

18.00 Lida - Brest ukupno golova +5.5 (2.25)

Kvota: 3.82

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