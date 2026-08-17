PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope.
NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga za danas.
Ponedeljak
18.00 Baranaviči - Molodečno ukupno golova -5.5 (1.70)
18.00 Lida - Brest ukupno golova +5.5 (2.25)
Kvota: 3.82
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