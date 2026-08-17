Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

17. 08. 2026. u 11:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Hillergren/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ponedeljak

17.30 Karabag - Šamaki D 2-4 (1.63)

19.00 Heken - Halmštad |1-3&||1-3 (1.80)
20.00 Jong Utreht - Vitese GG&3+ (1.77)

Ukupna kvota: 5.19

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica