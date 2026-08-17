TIKET DANA!
TIKET dana.
Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.
U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.
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Ponedeljak
19.00 Heken - Halmštad 1 (1.32)
20.30 FKSB - Botošani 1 (1.52)
21.30 Almerija - Eldense 1 (1.32)
Ukupna kvota: 2.65
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