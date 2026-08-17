Tip fudbal

TIKET DANA!

Mr Black

17. 08. 2026. u 11:38

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TIKET dana.

ТИКЕТ ДАНА!

Hillergren/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

Ponedeljak

19.00 Heken - Halmštad 1 (1.32)

20.30 FKSB - Botošani 1 (1.52)

21.30 Almerija - Eldense 1 (1.32)

Ukupna kvota: 2.65

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