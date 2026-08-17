TIKET dana.

Hillergren/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe.

U pitanju je tiket od tri para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

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Ponedeljak 19.00 Heken - Halmštad 1 (1.32) 20.30 FKSB - Botošani 1 (1.52) 21.30 Almerija - Eldense 1 (1.32) Ukupna kvota: 2.65