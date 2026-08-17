BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.
MLB
0.05 Tampa bej rejs - Baltimor oriols 1 (1.62)
1.10 Njujork mets - San Dijego padres 1 (1.82)
1.40 Minesota tvins - Atlanta brejvs 2 (1.77)
Ukupna kvota: 7.31
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