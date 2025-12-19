"ZNAMO GDE ĆE BITI RASPOREĐEN" Zelenski o premeštanju "Orešnika" na teritoriju Belorusije

UKRAJINA ima saznanja o tačnim lokacijama na teritoriji Belorusije na kojima će biti raspoređen ruski raketni sistem "Orešnik" i te informacije prosleđuje svojim partnerima, izjavio je danas predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Foto: Profimedia

- Završava se premeštanje 'Orešnika' na teritoriju Belorusije. Mi znamo gde će biti raspoređen i te informacije prenosimo našim partnerima. Smatram da partneri sami mogu da procene ovu pretnju i da odluče kako će na nju odgovoriti - rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Zelenski je naveo i da je Ukrajina i ranije upozoravala evropske i američke partnere da će Rusija rasporediti "Orešnik" u Belorusiji.

- Pokazivali smo domet na kojem će 'Orešnik' delovati. To predstavlja pretnju za mnoge evropske zemlje, uključujući Poljsku, Nemačku i druge - naglasio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istovremeno istakao i da "Orešnik" nije moguće oboriti dronovima.

- Rusija ga je već koristila na teritoriji Ukrajine i mi razumemo kako se sa tim sistemom može boriti - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je pozvala partnere da uvedu sankcije kompanijama u Evropi i drugim delovima sveta koje, preko trećih zemalja, isporučuju komponente za proizvodnju sistema "Orešnik".

- Bez tih komponenti Rusija jednostavno ne može da razvija proizvodnju 'Orešnika'. Iskreno, zasad ne vidim da su te sankcije uvedene. Smatramo da će Rusija nastaviti proizvodnju ovog sistema. Srećom, još uvek nije u mogućnosti da ga proizvodi u velikim količinama, uprkos tvrdnjama koje iznosi - rekao je Zelenski.

Ranije danas, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je da je najnoviji ruski raketni sistem "Orešnik", koji je juče raspoređen na teritoriju te zemlje, stavljen u borbenu gotovost u beloruskoj vojsci.

Lukašenko je juče istakao u obraćanju javnosti i parlamentu da Belorusija i Rusija sprovode niz strateških mera odvraćanja.

- U slučaju agresije, iz Rusije će stići nekoliko desetina hiljada vojnika u pomoć Belorusiji - naveo je Lukašenko.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

VOJNA VEŽBA: Pogledajte Turkmenistansku armiju na delu