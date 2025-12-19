"MOGUĆE SU POSLEDICE": Putin o pokušajima zaplene ruske imovine u EU

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da pokušaji zaplene ruske imovine u Briselu predstavljaju "pljačku" i upozorio na moguće posledice za budžete evropskih zemalja.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Komentarišući nedavne neuspešne pokušaje zaplene ruske imovine, Putin je na godišnjoj konferenciji za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani rekao: "Pokušaji da se konfiskuju ruska sredstva nisu samo krađa, to je pljačka", prenela je Ria novosti.

On je dodao da bi izdavanje kredita Kijevu koristeći zamrznuta ruska sredstva značilo težak udarac po budžete svih zemalja Evropske unije.

- Donošenje odluka koje podrazumevaju pljačku tuđeg novca nije lako za EU. To nije samo udarac po njenom imidžu, to potkopava poverenje u evrozonu. Nakon ovoga, i druge zemlje će početi da se plaše za svoje devizne rezerve - rekao je ruski predsednik.

Putin je takođe upozorio da sada EU kritikuje "specijalnu operaciju u Ukrajini", ali da sutra ista logika može da se primeni, na primer, na pitanja "poštovanja prava LGBT osoba".

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da je Evropska unija odlučila da Ukrajini pruži 90 milijardi evra finansijske podrške za period 2026-2027.

Prema rečima nemačkog kancelara Fridriha Merca zamrznuta ruska imovina ostaće blokirana dok Rusija ne plati reparacije Ukrajini.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje