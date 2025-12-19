„MUSKETARI“ VREBAJU POBEDU: Odbojkaši kraljevačke Ribnice gostuju ekipi Kosovske Mitrovice
U 11. kolu Prve lige odbojkaši kraljevačke Ribnice u nedelju (19.00) gostuju ekipi Kosovske Mitrovice koja kao domaćin svoje utakmice igra u sportskoj hali u Ušću.
Kraljevčani u ovaj meč ulaze kao lideri na tabeli, sa učinkom od osam trijumfa i dva poraza, i epitetom blagog favorita, dok je devetoplasirana Kosovska Mitrovica do sada zabeližila polovičan učinak od pet pobeda i isto toliko poraza.
Parovi 11. kola: Mladenovac-Novi Sad 3:0, Užice-Klek Srbijašume, Vranje 1903-Novi Pazar, Partizan Bač-Sloven, Laki Star-Smederevo Carina, Dunav Volej-Spartak(Lj), Kosovska Mitrovica-Ribnica.
