„MUSKETARI“ VREBAJU POBEDU: Odbojkaši kraljevačke Ribnice gostuju ekipi Kosovske Mitrovice

Goran Ćirović

19. 12. 2025. u 12:08

U 11. kolu Prve lige odbojkaši kraljevačke Ribnice u nedelju (19.00) gostuju ekipi Kosovske Mitrovice koja kao domaćin svoje utakmice igra u sportskoj hali u Ušću.

„МУСКЕТАРИ“ ВРЕБАЈУ ПОБЕДУ: Одбојкаши краљевачке Рибнице гостују екипи Косовске Митровице

G.Šljivić

Kraljevčani u ovaj meč ulaze kao lideri na tabeli, sa učinkom od osam trijumfa i dva poraza, i epitetom blagog favorita, dok je devetoplasirana Kosovska Mitrovica do sada zabeližila polovičan učinak od pet pobeda i isto toliko poraza.

Parovi 11. kola: Mladenovac-Novi Sad 3:0, Užice-Klek Srbijašume, Vranje 1903-Novi Pazar, Partizan Bač-Sloven, Laki Star-Smederevo Carina, Dunav Volej-Spartak(Lj), Kosovska Mitrovica-Ribnica.

