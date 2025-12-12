MEGA IMA LOŠU SEZONU: Avdalovićevi puleni jure treću pobedu
KOŠARKAŠI Mege će u desetom kolu ABA lige ugostiti Zadar.
Izabranici Vuleta Avdalovića su trenutno jedna od najlošijih ekipa i ostvarili su samo dve pobede.
Forma im nije na zavidnom nivou, vezali su tri poraza, a redom su gubili od Zadra, Budućnosti i Spartaka.
Protiv Subotičana su igrali dobro sve do poslednje deonice, a onda su naglo posustali, domaćin je na kraju slavio rezultatom 85:73.
Bogoljub Marković je sa 21 poenom bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Dulović sa 17.
Verujemo da će Mega danas savldati Zadrane.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
12. 12. 2025. u 07:47
BAKSI NISU U DOBROM RITMU: Seltiksi su vezali pet pobeda
11. 12. 2025. u 09:45
ŠPANSKI DERBI NA EVROSCENI: Baskijci su savladali Madriđane na startu sezone
11. 12. 2025. u 09:15
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!
Košarkaš Partizana Nik Kalates izjavio je danas u Beogradu da misli da je ekipa spremna za duel sa Crvenom zvezdom i istakao da ovakve utakmice mogu da promene celu sezonu.
11. 12. 2025. u 15:00
PREDSEDNIK ALEKSANDAR VUČIĆ OTKRIO! Evo za šta ga je Peđa Mijatović "optužio", pomenuo i Željka Obradovića
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, izašao je pred medije u Nišu, gde je je trenutno zbog otvaranja fabrike, a tokom obraćanja je kratko prešao i na sportski teren, i sarkastično odgovorio svim kritičarima koji u njemu vide krivca za sve loše što se dogodi.
11. 12. 2025. u 12:03
Komentari (0)