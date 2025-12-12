MEGA IMA LOŠU SEZONU: Avdalovićevi puleni jure treću pobedu

KOŠARKAŠI Mege će u desetom kolu ABA lige ugostiti Zadar.

FOTO: KK Mega/Ivica Veselinov/ABA liga

Izabranici Vuleta Avdalovića su trenutno jedna od najlošijih ekipa i ostvarili su samo dve pobede.

Forma im nije na zavidnom nivou, vezali su tri poraza, a redom su gubili od Zadra, Budućnosti i Spartaka.

Protiv Subotičana su igrali dobro sve do poslednje deonice, a onda su naglo posustali, domaćin je na kraju slavio rezultatom 85:73.

Bogoljub Marković je sa 21 poenom bio najefikasniji u svom timu, dok ga je pratio Dulović sa 17.

Verujemo da će Mega danas savldati Zadrane.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)

