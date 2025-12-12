MICIĆ I DRUŽINA ŽELE TRIJUMF U BOLONJI: Hapoel drži lidersku poziciju

KOŠARKAŠI Virtusa će u 15. kolu Evrolige ugostiti Hapoel Tel Aviv.

Izabranici Dimitrisa Itudisa su se dosta mučili u prethodnom kolu, bili su aposlunti favoriti protiv ekipe Asvela, ali do pobede su došli tek nakon dramatične završnice, konačan rezultat glasio je 87:80.

Iako je francsuki predstavnik imali dvocifrenu prednost samo nekoliko minuta pre kraja, Vasa Micić i družina su meč prelomili serijom 17:0.

Ekipa iz Bolonje je takođe imao težak meč, posle 40 minuta velike borbe bolja je bio od Dubaija.

Hapoel drži lidersku poziciju i verujemo da će posle ovog kola tako i ostati.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,63)

