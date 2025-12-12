GORI BEOGRAD! Spektakl u prestonici Srbije, Partizan - Crvena zvezda, prvi čin

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni Crvenu zvezdu u meču 15. kola Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Zvezda se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i pet poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa učinkom 5-9.

Privremeni trener Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje tešku utakmicu i dodao da zna kako igra Zvezda.

"Imali smo neke probleme, bolesti i povrede, sigurno neće biti Mike Murinena i Alekseja Pokuševskog. Oni su povređeni, svi ostali će nadam se biti u timu. Očekujem maksimalnu podršku, to je sve što mogu da kažem. Navijači su videli da su momci odigrali sasvim korektno poslednje dve utakmice, verujem da može bolje, verujem i da će biti bolje. Nisam ništa ni menjao u odnosu na taktiku kada je tu bio trener Željko Obradović, ali uvek može bolje", rekao je Ocokoljić.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović naveo je da nema favorita i dodao da Partizan nije u lošoj situaciji.

"Jako je važno da tokom utakmice komuniciramo u jednoj teškoj atmosferi i da se fokusiramo na ono što mi treba da radimo. Još ćemo videti da li će igrati Čima Moneke. Dobrić će propustiti utakmicu, ima povredu leđa. Oporavak ide prilično dobro, ali sigurno neće da igra u derbiju. Plavšić je isto van tima, Devonte Grejem će biti u timu, trenirao je normalno poslednja dva treninga. Jago je pokušao juče, ima probleme, ali biće vrlo brzo u ekipi i konkurenciji", poručio je Obradović.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu