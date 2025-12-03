PREDLOZI ZA GRANICE POENA KOŠARKAŠA: Balkanci prebacuju granicu, Lenard preuzima odgovornost...
DANAS smo za vas spremili još tri predloga.
NBA
1.00 Nikola Jokić +30,5 (1,90)
1.30 Kavaj Lenard +23,5 (1,90)
2.00 Nikola Vučević +18,5 (1,94)
Kvota: 7,00
