TIP ostali sportovi

PREDLOZI ZA GRANICE POENA KOŠARKAŠA: Balkanci prebacuju granicu, Lenard preuzima odgovornost...

Marko Milosavljević

03. 12. 2025. u 15:00

DANAS smo za vas spremili još tri predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГРАНИЦЕ ПОЕНА КОШАРКАША: Балканци пребацују границу, Ленард преузима одговорност...

Foto AP

NBA

1.00 Nikola Jokić +30,5 (1,90)

1.30 Kavaj Lenard +23,5 (1,90)

2.00 Nikola Vučević +18,5 (1,94)

Kvota: 7,00

