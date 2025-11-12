BARSA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: "Bavarci" igraju strašnu košarku na svom terenu

KOŠARKAŠI Bajerna će u deseto kolu Evrolige ugostiti Barselonu.

FOTO: N. Skenderija

Katalonci su otpustili Đoana Penjaroju i sada u potrazi za novim šefom stručnog štaba.

Vezali su tri poraza, a kap koja je prelila čašu je izgubljena utakmica u domaćem šampionatu. Doživeli su pravi debakl, bolja od njih bila je Đirona rezultatom 96:78.

U Evroligiza sada imaju pozitivan skor (5-4), ali daleko od toga da su ostavili dobar utisak.

"Bavarci" su upisali isti broj pobeda i poraza, a čak četiri trijumfa su ostvarili pred svojim navijačima.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,85)

