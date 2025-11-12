BARSA NA TEŠKOM GOSTOVANJU: "Bavarci" igraju strašnu košarku na svom terenu
KOŠARKAŠI Bajerna će u deseto kolu Evrolige ugostiti Barselonu.
Katalonci su otpustili Đoana Penjaroju i sada u potrazi za novim šefom stručnog štaba.
Vezali su tri poraza, a kap koja je prelila čašu je izgubljena utakmica u domaćem šampionatu. Doživeli su pravi debakl, bolja od njih bila je Đirona rezultatom 96:78.
U Evroligiza sada imaju pozitivan skor (5-4), ali daleko od toga da su ostavili dobar utisak.
"Bavarci" su upisali isti broj pobeda i poraza, a čak četiri trijumfa su ostvarili pred svojim navijačima.
Verujemo da će granica gemova biti prebačena.
NAŠ TIP: +168,5 (kvota 1,85)
