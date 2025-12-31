Svet

"BILA JE TO IZVANREDNA GODINA" Si Đinping: Kina će dostići svoj cilj rasta u 2025.

В. Н.

31. 12. 2025. u 14:58

KINA će dostići svoj cilj ekonomskog rasta za oko pet odsto u 2025, izjavio je predsednik te zemlje Si Đinping na godišnjem skupu Kineskog narodnog političkog konsultativnog tela.

Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP

Prema njegovim rečima, bila je to "izvanredna godina" u kojoj je privreda Kine pokazala  izuzetnu otpornost i vitalnost, uz pomak ka inovacijama i kvalitetnom rastu.

Si je napomenuo da je privredni rast Kine visok u globalnom kontekstu, ali da je fokus Pekinga sve više na kvalitetu i dugoročnoj održivosti, a ne samo na brzini ekonomskog rasta.

Pozvao je na oprez u vezi sa "rizičnim" projektima i na prioritet inovacija i tehnološkog napretka, prenosi Blumberg.

Kina se pre svega oslanjala na snažan izvoz i konkurentnu proizvodnju koji su održali ekonomski zamah i time nadoknadili sporiji rast maloprodaje.

Analitičari ocenjuju da uprkos problemima u sektoru nekretnina i padu investicija, Kina i dalje zadržava jednu od najviših stopa rasta među velikim svetskim ekonomijama, što podupire stabilnost tržišta i međunarodno poverenje u kineski ekonomski potencijal.

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je početkom meseca saopštila da je Kina na putu da u 2025. zabeleži rast od oko pet odsto, ali i upozorila da bi rast mogao da oslabi na 4,3-4,4 odsto u periodu 2026-27 zbog slabe potrošnje i kontinuiranih problema u sektoru nekretnina te zemlje.

Kako se navodi u projekciji OECD, globalni ekonomski rast će usporiti sa 3,2 odsto u 2025. na 2,9 odsto u 2026. zbog carina, slabije trgovine i geopolitičke neizvesnosti, a u 2027. se očekuje blagi oporavak na 3,1 odsto.

(Tanjug)

