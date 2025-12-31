"BILA JE TO IZVANREDNA GODINA" Si Đinping: Kina će dostići svoj cilj rasta u 2025.
KINA će dostići svoj cilj ekonomskog rasta za oko pet odsto u 2025, izjavio je predsednik te zemlje Si Đinping na godišnjem skupu Kineskog narodnog političkog konsultativnog tela.
Prema njegovim rečima, bila je to "izvanredna godina" u kojoj je privreda Kine pokazala izuzetnu otpornost i vitalnost, uz pomak ka inovacijama i kvalitetnom rastu.
Si je napomenuo da je privredni rast Kine visok u globalnom kontekstu, ali da je fokus Pekinga sve više na kvalitetu i dugoročnoj održivosti, a ne samo na brzini ekonomskog rasta.
Pozvao je na oprez u vezi sa "rizičnim" projektima i na prioritet inovacija i tehnološkog napretka, prenosi Blumberg.
Kina se pre svega oslanjala na snažan izvoz i konkurentnu proizvodnju koji su održali ekonomski zamah i time nadoknadili sporiji rast maloprodaje.
Analitičari ocenjuju da uprkos problemima u sektoru nekretnina i padu investicija, Kina i dalje zadržava jednu od najviših stopa rasta među velikim svetskim ekonomijama, što podupire stabilnost tržišta i međunarodno poverenje u kineski ekonomski potencijal.
Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je početkom meseca saopštila da je Kina na putu da u 2025. zabeleži rast od oko pet odsto, ali i upozorila da bi rast mogao da oslabi na 4,3-4,4 odsto u periodu 2026-27 zbog slabe potrošnje i kontinuiranih problema u sektoru nekretnina te zemlje.
Kako se navodi u projekciji OECD, globalni ekonomski rast će usporiti sa 3,2 odsto u 2025. na 2,9 odsto u 2026. zbog carina, slabije trgovine i geopolitičke neizvesnosti, a u 2027. se očekuje blagi oporavak na 3,1 odsto.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
TREĆI SVETSKI RAT MOŽDA VEĆ POČINjE Britanski urednik: Amerika se povlači, EU ostaje sama
30. 12. 2025. u 22:10
KINEZI SE OGLASILI O NAPADU NA PUTINOVU REZIDENCIJU: Dijalog i pregovori jedini put
30. 12. 2025. u 08:54
IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Među povređenima i dete
31. 12. 2025. u 13:03
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)