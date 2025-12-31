Region

DETETU IZGORELO STOPALO U DOMU: Vršnjak mu zapalio dušek

Ana Đokić

31. 12. 2025. u 14:42

U DOMU Centra za vaspitanje i obrazovanje "Slava Raškaj" u Zagrebu došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je jedno dete teško povređeno nakon što ga je upaljačem zapalio drugi štićenik centra.

ДЕТЕТУ ИЗГОРЕЛО СТОПАЛО У ДОМУ: Вршњак му запалио душек

Foto: Tanjug

Do nemilog događaja došlo je u utorak u jutarnjim satima u domskom delu centra, gde dečak (12) navodno zapalio madrac na kojem je spavao njegov vršnjak. Reagovali su ostali štićenici, a povređeni dečak je zbog opeklina trećeg stepen na stopalu hitno prevezen u bolnicu gde je podvrgnut transplantaciji kože. Lekari  očekuju da će se potpuno oporaviti uz očuvanu funkcionalnost povređenog dela tela.

To je u utorak objavila na Fejsbuku Daniela Rac Kolarić, majka devojčice koja u Centru pohađa školu, a događaj je za Jutarnji list potvrdila i direktorka Centra Jelena Grabovac.

Direktorka Centra je pak demantovala deo optužbi i rekla da povređeno dete nije iz odeljenja u kojem je dete majke koja se požalila na Fejsbuku, kao i da je pomoć pružena u skladu sa protokolom.

(Jutarnji list)

