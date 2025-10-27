ČEH I ITALIJAN SU U KRIZI: Koboli nosi ulogu blagog favorita
FLAVIO Koboli i Tomas Mahač će se sastati u prvom kolu Pariza.
Ialijanski teniser u poslednje vrem igra po sistemu toplo-hladno, kontinuitet mu predstavlja problem i zbog toga ne može da napravi dobar rezultat.
Igrač je koji poseduje dobre udarce, sposoban je da odigra na izuzetno visokom nivou što smo videli na Vimbldonu.
Poslednji meč je odigrao pre nekoliko dana u Beču kada je pretrpeo poraz od Janika Sinera.
Sad druge strane, Mahač je u prethodna tri meča ostvario samo jednu pobedu.
Verujemo da će Koboli biti uspešniji.
NAŠ TIP: Koboli - Mahač 1 (kvota 1,70)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NEMAC JE U KRIZI: Amerikanac želi da iskoristi trenutak
27. 10. 2025. u 08:10
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
27. 10. 2025. u 08:25
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
27. 10. 2025. u 08:07
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
27. 10. 2025. u 07:00
EVROPA U NEVERICI: Rusija domaćin Evropskog prvenstva u fudbalu?!
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
26. 10. 2025. u 13:08
JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)
NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.
26. 10. 2025. u 08:40
JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)
DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.
26. 10. 2025. u 08:04
Komentari (0)