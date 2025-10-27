ČEH I ITALIJAN SU U KRIZI: Koboli nosi ulogu blagog favorita

FLAVIO Koboli i Tomas Mahač će se sastati u prvom kolu Pariza.

FOTO: Tanjug/AP

Ialijanski teniser u poslednje vrem igra po sistemu toplo-hladno, kontinuitet mu predstavlja problem i zbog toga ne može da napravi dobar rezultat.

Igrač je koji poseduje dobre udarce, sposoban je da odigra na izuzetno visokom nivou što smo videli na Vimbldonu.

Poslednji meč je odigrao pre nekoliko dana u Beču kada je pretrpeo poraz od Janika Sinera.

Sad druge strane, Mahač je u prethodna tri meča ostvario samo jednu pobedu.

Verujemo da će Koboli biti uspešniji.

NAŠ TIP: Koboli - Mahač 1 (kvota 1,70)

