SVETSKI GRAND PRI: Hamfris i Litler pokazuju zašto su najbolji na svetu

В.М.

10. 10. 2025. u 10:40

TURNIR se ozbiljno zahuktava, došli smo do četvrtfinala, a mi vam predlažemo mečeve koji su na programu večeras od 20 časova.

Foto: Profimedia

Grand pri

20.00 D. Nopert - G. Anderson 1 (2,30)

20.30 L. Hamfris - K. Menzis 1 (1,22)
21.00 D. Van Dujvenbod - Dž. Klajton 2 (1,70)
22.15 L. Litler - G. Prajs 1 (1,45)

Ukupna kvota: 6,92

Najveći fiks od svih smatramo da je Luk Litler, mladi Englez igra neverovatno, odgovara mu ovaj sistem takmičenja u Lesteru i očekujemo da rutinski prođe u polufinalu protiv Prajsa koji ume da se muči sa otvaranjem i zatvaranjem legova.

