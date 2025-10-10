SVETSKI GRAND PRI: Hamfris i Litler pokazuju zašto su najbolji na svetu
TURNIR se ozbiljno zahuktava, došli smo do četvrtfinala, a mi vam predlažemo mečeve koji su na programu večeras od 20 časova.
Grand pri
20.00 D. Nopert - G. Anderson 1 (2,30)
21.00 D. Van Dujvenbod - Dž. Klajton 2 (1,70)
22.15 L. Litler - G. Prajs 1 (1,45)
Ukupna kvota: 6,92
Najveći fiks od svih smatramo da je Luk Litler, mladi Englez igra neverovatno, odgovara mu ovaj sistem takmičenja u Lesteru i očekujemo da rutinski prođe u polufinalu protiv Prajsa koji ume da se muči sa otvaranjem i zatvaranjem legova.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
10. 10. 2025. u 07:00
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
10. 10. 2025. u 08:15
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
10. 10. 2025. u 08:45
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)