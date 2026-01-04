NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta
ZA danas vam je naša redakcija spremila nekoliko zanimljivih predloga.
NBA
21.30 Džamal Marej +26,5 (1,91)
3.30 Luka Dončić +34,5 (1,75)
Ukupna kvota: 6,38
