PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

04. 01. 2026. u 13:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga.

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

16.15 Real Madrid - Betis GG&3+ (1,85)

18.30 Mančester siti - Čelsi D 2+ (1,55)
20.45 Inter - Bolonja |1-3&||1-3 (1,92)

Ukupna kvota: 5,51

