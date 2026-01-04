TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE NFL-A: Ludilo u poslednjem kolu regularnog dela sezone

В.М.

04. 01. 2026. u 14:00

DOŠLI smo do kraja regularnog dela sezone, nekoliko timova se bori za plej-of, za bolje mesto u njemu, a neko juri i što bolju poziciju za draft, sve u svemu očekuje nas sjajno veče, a mi smo vam izdvojili sledeće predloge:

Tanjug/AP

NFL

19.00 Atlanta falkons - Nju Orleans sejnts 1 (1,52)

19.00 Minesota vajkings - Grin bej pekers hendikep 1 (-7,5) (1,80)
19.00 Njujork džajants - Dalas kaubojs ukupno poena +47,5 (1,73)
22.25 Las Vegas rejders - Kanzas Siti čifs 2 (1,42)
22.25 LA rems - Arizona kardinals hendikep 1 (-7,5) (1,78)

Ukupna kvota: 11,96

