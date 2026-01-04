TIP ostali sportovi

TENISKA SEZONA JE POČELA: Hurkač više nije onaj pravi, Menšik voli brze uslove...

Marko Milosavljević

04. 01. 2026. u 14:30

TENISKA sezona je počela duelima u Junajted kupu. Posle ponoći ćemo gledati nekoliko interesantnih mečeva, a mi smo za vas spremili nove predloge.

ТЕНИСКА СЕЗОНА ЈЕ ПОЧЕЛА: Хуркач више није онај прави, Меншик воли брзе услове...

FOTO: AP

Junajted kup

2.00 Menšik - Rud 1 (2,25)

4.30 Fric - Munar 1 (1,37)

7.30 Zverev - Hurkač -22,5 (1,85)

Kvota: 5,70

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)

USLIKAO RUS 1876. GODINE: Jedna od najstarijih fotografija Beograda (FOTO)