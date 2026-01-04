TENISKA SEZONA JE POČELA: Hurkač više nije onaj pravi, Menšik voli brze uslove...
TENISKA sezona je počela duelima u Junajted kupu. Posle ponoći ćemo gledati nekoliko interesantnih mečeva, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Junajted kup
2.00 Menšik - Rud 1 (2,25)
4.30 Fric - Munar 1 (1,37)
7.30 Zverev - Hurkač -22,5 (1,85)
Kvota: 5,70
