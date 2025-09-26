POČINJE NOVA SEZONA: Efes ima visoke ciljeve
ANADOLU Efes i Esenler Erokspor će se sastati u prvom kolu turskog šampionata.
Nova sezona u turskom prvenstvu zvanično počinje danas, a otvoriće je ekipa Anadolu Efesa.
Dvostruki šampion Evrope je prošle godine igra slabo u prvom delu, ali je kasnije drastično podigao nivo igre.
U četvrtfinalu Evrolige su vodili veliku bitku sa Panatinaikosom, međutim, eliminisani su nakon pet odigranih utakmica.
Ipak, umorj je učinio svoje, pa su poraženi i u polufinalu domaćeg šampionata od Bešiktaša.
Verujemo da će danas ostvariti rutinsku pobedu.
NAŠ TIP: H1 -7,5 (kvota 1,53)
