TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena

Marko Milosavljević

01. 09. 2025. u 08:00

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.

FOTO: FIBA.Basketball

Naša reprezentacija  je doživela veliki šok, do kraja šampionata neće moći da računa na Bogdana Bogdanovića.

Jasno je da je igrač Los Anđeles Klipersa najbitnija figura u timu uz Nikolu Jokića i veliki problem će biti nadomestiti njegov izostanak.

Neko će morati da iskoči iz drugog plana, jer je Nikoli evidentno potrebna podrška saigrača.

Marko Gudurić je zameniio Bogdana u startnoj petorci i odigrao je dosta bolje u oddnosu na prva dva meča.

Čeka se buđenje Vasilija Micića, dvostruki MVP Evrolige igra daleko ispod očekvanja.

U prethodnom kolu smo savladali Letoniju rezultatom 80:84, a na terenu je prednjačio Jokić sa 39 poena, 10 skokova i 4 asistencije.

Somborac je proveo veliki broj minuta i Svetislav Pešić će se potruditi da ga danas maksimalno odmori.

Verujemo da će granica poena na poluvremenu biti prebačena.

NAŠ TIP: +81,5 (kvota 1,60)

