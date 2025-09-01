TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.

Naša reprezentacija je doživela veliki šok, do kraja šampionata neće moći da računa na Bogdana Bogdanovića.

Jasno je da je igrač Los Anđeles Klipersa najbitnija figura u timu uz Nikolu Jokića i veliki problem će biti nadomestiti njegov izostanak.

Neko će morati da iskoči iz drugog plana, jer je Nikoli evidentno potrebna podrška saigrača.

Marko Gudurić je zameniio Bogdana u startnoj petorci i odigrao je dosta bolje u oddnosu na prva dva meča.

Čeka se buđenje Vasilija Micića, dvostruki MVP Evrolige igra daleko ispod očekvanja.

U prethodnom kolu smo savladali Letoniju rezultatom 80:84, a na terenu je prednjačio Jokić sa 39 poena, 10 skokova i 4 asistencije.

Somborac je proveo veliki broj minuta i Svetislav Pešić će se potruditi da ga danas maksimalno odmori.

Verujemo da će granica poena na poluvremenu biti prebačena.

