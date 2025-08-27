PORAZI GA NISU UZDRMALI: Fokina opravdava ulogu favorita

DAVIDOVIČ Fokina i Rinderkneh će odmeriti snage u drugim kolu Ju-Es opena.

FOTO: Tanjug/AP

Alehandro igra kvalitetan tenis u ovom delu sezone, doživeo je par neprijatnih poraza, ali još uvek stoji čvrsto na zemlji i nije dozvolio da ga to u potpunisti uzdrma.

Španac igra dobro sa osnovne linije i to će danas biti njegova najveća prednost, Artur je igrač koji više voli da skraćuje poene.

Ipak, Francuz poseduje snažas servis, a Fokina će morati da podigne svij ritern na najviši mogući nivo.

Pobednik ovog meča će se u narednom kolu sastati sa boljim iz duela Điron/Bonzi.

NAŠ TIP: Rinderkneh - Fokina 2-2 (kvota 1,48)

