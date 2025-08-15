TIP ostali sportovi

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

15. 08. 2025. u 08:30

PONOVO je naš dubl prolazan, u dobrom smo ritmu.

FOTO: Tanjug/AP

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i novih predloga:

Petak

20.00 Čukarički - Spartak Subotica 1X&0-3 (1,70)

20.30 Galatasaraj - Karagumruk 1&3-6 (1,70)
1.00 B. Šelton - A. Zverev 1 (2,23)

Ukupna kvota: 6,44

