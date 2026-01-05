Tip fudbal

"ORLOVI" PREJAKI ZA "ZMAJEVE": Bilo je golova sa obe strane u posledwih šest međusobnih susreta ovih ekipa

Olja Mrkić

05. 01. 2026. u 10:53

SUSRET "B" timova Benfike i Porta obeležiće današwi dan u portugalskoj Segundi.

ОРЛОВИ ПРЕЈАКИ ЗА ЗМАЈЕВЕ: Било је голова са обе стране у последwих шест међусобних сусрета ових екипа

FOTO: FK Crvena zvezda

Benfika "B" je pobedila u tri od poslednje četiri domaće utakmice u portugalskoj Segunda ligi i trebalo bi da pobedi ekipu PortA "B" koja je 16. na tabeli.

Pobedili su u četiri poslednja međusobna susreta sa Portom "B", a oba tima su postigla gol u poslednjih šest ovih susreta.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 3,50)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju