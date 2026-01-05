"ORLOVI" PREJAKI ZA "ZMAJEVE": Bilo je golova sa obe strane u posledwih šest međusobnih susreta ovih ekipa

SUSRET "B" timova Benfike i Porta obeležiće današwi dan u portugalskoj Segundi.

FOTO: FK Crvena zvezda

Benfika "B" je pobedila u tri od poslednje četiri domaće utakmice u portugalskoj Segunda ligi i trebalo bi da pobedi ekipu PortA "B" koja je 16. na tabeli.

Pobedili su u četiri poslednja međusobna susreta sa Portom "B", a oba tima su postigla gol u poslednjih šest ovih susreta.

NAŠ TIP: 1&GG (kvota 3,50)

