"ORLOVI" PREJAKI ZA "ZMAJEVE": Bilo je golova sa obe strane u posledwih šest međusobnih susreta ovih ekipa
SUSRET "B" timova Benfike i Porta obeležiće današwi dan u portugalskoj Segundi.
Benfika "B" je pobedila u tri od poslednje četiri domaće utakmice u portugalskoj Segunda ligi i trebalo bi da pobedi ekipu PortA "B" koja je 16. na tabeli.
Pobedili su u četiri poslednja međusobna susreta sa Portom "B", a oba tima su postigla gol u poslednjih šest ovih susreta.
NAŠ TIP: 1&GG (kvota 3,50)
