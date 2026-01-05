TAJFUN SA CRNOG MORA NIJE ZA POTCENJIVANJE: Poslednji susret ovih rivala završen je bez golova

Galatasaraj i Trabzonspor sastaju se na neutralnom terenu u polufinalu Superkupa Turske. Utakmica je na programu u ponedeljak od 18.30 na stadionu Genčerbirliglija.

Foto: Profimedia

Galatasaraj je u dobroj formi i može ostvariti četvrtu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima u ovoj utakmici. Galatasaraj je postigao 8 golova u poslednje 3 utakmice.

Tim Okana Buruka ima najbolji napad u Superligi ove sezone, sa čak 39 postignutih golova.

S druge strane, ni Trabzonspor nije za podcenjivanje jer ima treći najbolji napad u Superligi. Izgubio je poslednje 2 utakmice i nema pobedu protiv Galate u poslednjih 8 susreta između ova dva tima.

Poslednji susret ovih rivala završen je bez golova čime je "Tajfun sa Crnog mora" prekinuo niz od šest poraza u međusobnim susretima, ali je začeo mini-seriju od tri utakmice bez postignutog gola protiv "lavova", za koju verujemo da će danas biti prekinuta.

NAŠ TIP: 1&GG (3,20)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć