Duva u odbrani "ljiljana", biće prilike i za slabu navalu Bohuma da se istakne
Bohum će na stadionu „Rur“ ugostiti Darmštat u 13. kolu nemačke Cvajte. Dva boda razdvajaju ove ekipe na prvenstvenoj tabeli.
Domaćin zauzima 11. mesto sa 14 bodova, a seriju od četiri pobede u prvenstvu, kupu i prijateljskim utakmicama prekinuo je porazom na gostovanju Sankt Pauliju. Bohum je na poslednjih pet utakmica postigao 11 golova i primio šest, što pokazuje da je napadački znatno raspoloženiji nego na početku sezone.
Darmštat je sa 12 bodova na 16. mestu, ali je u prethodnom kolu savladao Hajdenhajm (3:1). Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima gosti su postigli šest golova, dok u prvenstvu primaju u proseku 1,8 pogodaka po meču.
Na poslednja četiri međusobna susreta oba tima ostvarila su po jednu pobedu, uz dva remija. Posebno je zanimljiv bio januarski duel, završen rezultatom 3:3. Poboljšana efikasnost Bohuma i slabosti odbrane Darmštata daju osnova za očekivanje još jedne efikasne utakmice.
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