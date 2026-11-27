Svedočenja atletičarski potresle su region

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Hrvatsku, ali i čitav sportski region, potresa skandal koji je otvorio jednu od najmračnijih tema u sportu – zlostavljanje mladih sportistkinja od strane ljudi kojima su povereni njihovi životi i karijere. Potresna svedočenja bivših hrvatskih atletičarki otkrila su zastrašujuće detalje o navodnom fizičkom, psihičkom i seksualnom zlostavljanju, kontroli nad privatnim životom devojaka i godinama ćutanja.

Sve je počelo ispovešću bivše hrvatske olimpijke, koja je odlučila da javno progovori o onome što je, prema njenim tvrdnjama, preživljavala još od svoje 15. godine. Njena priča posebno je uznemirila javnost zbog detalja o načinu na koji je, kako tvrdi, trener uspostavljao kontrolu nad mladim atletičarkama.

- Od moje 14. godine, 14... na prelazu na 15., od tad me godinama hvatao za grudi svakodnevno i za genitalije, pred ostalom đecom i pred maloletnim članovima moje porodice - prenose mediji u Hrvatskoj njene reči.

Prema njenom svedočenju za RTL, seksualno zlostavljanje počelo je kada je imala 17 godina, a jedan od načina na koji se navodno sticalo trenerovo poverenje bio je potpuno šokantan.

- Kod nas vam se nekakvo poverenje kod trenera dobijalo na način da si morao da dođeš kod njega u spavaću sobu, skineš se u tange i igraš se hrvanja sa trenerom koji je bio oženjen i imao je decu – ispričala je bivša atletičarka.

Ona je navela da kontrola nije bila ograničena samo na sportske obaveze. Trener je, prema njenim rečima, određivao sa kim sme da se druži, s kim da razgovara, šta da oblači, kakvu muziku da sluša, pa čak i kakvu frizuru da ima.

Iako je ostvarila vrhunske rezultate i predstavljala Hrvatsku na Olimpijskim igrama, nakon tog takmičenja odlučila je da napusti atletiku i udalji se od čoveka kojeg je optužila za zlostavljanje.

Posledice su, kako je sama priznala, bile razorne. U početku nije želela ni sebi da prizna da je žrtva, a godinama kasnije potražila je psihijatrijsku pomoć. Dijagnostikovana joj je teška depresija, zbog koje je morala da uzima lekove. Svoje iskustvo prijavila je i policiji.

DRUGA SVEDOČENjA, JOŠ MRAČNIJI DETALjI

Ovo, međutim, nije jedina potresna priča koja je izašla u javnost.

Bivša atletičarka Tena Sakar Vukić takođe je progovorila o iskustvu koje je opisala kao zlostavljanje tokom masaže. Navela je da je u tom trenutku doživela šok i osećaj potpune paralize, a slučaj je prijavila policiji. Prema pisanju hrvatskih medija, njena prijava je odbačena, dok je treneru na 30 dana bila suspendovana licenca, nakon čega mu je vraćena.

Kada je javno ispričala šta joj se dogodilo, javilo joj se najmanje 15 osoba iz atletskih krugova. Neke od njih su anonimno govorile o neprimerenom dodirivanju i seksualnom uznemiravanju, a posebno zabrinjavaju navodi koji se odnose na devojke koje su u vreme opisanih događaja bile maloletne.

BRKLjAČIĆ OTKRILA ŠTA JE GLEDALA: DEVOJKE SU DOLAZILE OBRIJANIH GLAVA

O svemu se oglasila i Ivana Brkljačić, nekadašnja hrvatska atletičarka, koja je pružila podršku ženama koje su odlučile da prekinu višegodišnje ćutanje.

Njeno svedočenje dodatno je uznemirilo javnost. Kaže da ono što je videla nije bilo ograničeno na jednu generaciju, već da se slične priče pojavljuju među ljudima koji se čak ni međusobno nisu poznavali.

- Treneri koji imaju potpunu kontrolu nad životima svojih sportistkinja. Grupe koje su bile izolovane, gotovo sektaški zatvorene, koje nisu smele da se druže sa nama ostalima ni na takmičenjima. Devojke pretrenirane i iscrpljene, koje povraćaju na treninzima – ispričala je Brkljačić.

A onda je otkrila i detalj koji posebno ledi krv u žilama.

- Jednog dana cela grupa je došla na stadion obrijanih glava. Tada nam je to bilo predstavljeno kao izazov koji su dobile. Danas znam da se tako pomeraju granice, korak po korak – navela je nekadašnja atletičarka.

Brkljačić tvrdi da su pojedinci imali ogromnu moć, kao i podršku u vrhu sportskih struktura, zbog čega su oni koji su ukazivali na nepravilnosti bili zastrašivani, šikanirani i udaljavani iz atletike.

- Smatram da je istina mnogo teža od one koja izlazi u javnost. Bilo je više vrsta zlostavljanja i o mnogima od njih žrtve nikada neće moći javno da govore. Smatram i da je većina žrtava nakon sporta imala potpuno nefunkcionalan život i da su se godinama borile sa posledicama – poručila je Brkljačić.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR SLUČAJ PREDAO POLICIJI

Da slučaj dobija sve ozbiljnije razmere potvrđuje i reakcija Hrvatskog olimpijskog odbora.

HOO je saopštio da je primio više obraćanja u kojima se iznose navodi o mogućem zlostavljanju u atletici. Deo prijava odnosi se na osobe koje su u vreme opisanih događaja bile maloletne, a pominje se i više atletskih klubova.

Od Hrvatskog atletskog saveza zatraženo je izjašnjenje, a nakon prikupljanja dodatnih saznanja i dokumentacija je prosleđena policiji na dalje postupanje.

Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da su, prema svedočenjima, mnoge devojke godinama ćutale, plašeći se da govore o onome što su doživele.