Notingem Forest će na stadionu „Siti graund“ ugostiti Čelsi, a obe ekipe pokušaće da prekinu niz loših rezultata u Premijer ligi.

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Šumari su izgubili pet od poslednjih sedam prvenstvenih utakmica i samo ih bolja gol-razlika drži izvan zone ispadanja. Ekipa Olivera Glaznera postigla je svega devet golova u 11 kola, a na šest utakmica ostala je bez pogotka.

Posebno je zabrinjavajući podatak da je Notingem ove sezone pred svojim navijačima tresao mrežu jedino u pobedi nad Mančester sitijem.

Čelsi je izgubio tri od poslednje četiri prvenstvene utakmice, uključujući i ubedljiv poraz od Lidsa (1:4) na svom terenu.

Izabranici Šabija Alonsa ostvarili su samo dve pobede na poslednjih 11 gostovanja u svim takmičenjima, a na dva od prethodna tri prvenstvena gostovanja nisu postigli gol.

Imajući u vidu neefikasnost Notingema i sve skromnija napadačka izdanja londonskog kluba na gostovanjima, dobra opcija je kladiti se da će bar jedna mreža ostati netaknuta.

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