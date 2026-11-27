CENA zlata oporavila se u petak i ponovo premašila nivo od 3.600 dolara po unci, nakon što je ranije ove nedelje pala na najniži nivo za više od godinu dana.

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Kupovina po nižim cenama, slabljenje američkog dolara i smirivanje situacije na tržištima akcija ublažili su pritisak na ovaj plemeniti metal.

Spot cena zlata porasla je za 2,2 odsto na dnevnom nivou i dostigla 3.646 dolara po unci, dok su američki fjučersi na zlato ojačali za 2,27 odsto, na 3.644 dolara po unci, prema podacima dostupnim u 5.24 GMT.

Analitičari navode da su oporavak globalnih tehnoloških akcija i zatišje na tržištu tokom praznika Dana zahvalnosti u SAD pomogli da se smanje strahovanja povezana sa veštačkom inteligencijom i kretanjima na berzama.

Zlato se oporavilo nakon pada na najniži nivo od septembra 2025.

Zbog toga je oslabila potreba investitora da prodaju zlato kako bi došli do gotovine, dok je dodatnu podršku cenama pružilo i blago slabljenje američkog dolara.

Indeks američkog dolara, koji prati vrednost američke valute u odnosu na korpu od šest vodećih svetskih valuta, pao je za 0,06 odsto, na 103,72 poena. Time se udaljio od nedeljnog maksimuma od 104,53 poena, dostignutog u ponedeljak.

Cena zlata je tokom trgovanja u sredu pala ispod granice od 3.500 dolara po unci, prvi put od septembra 2025. godine, piše Anadolu.

Ipak, uporni inflatorni pritisci u SAD učvrstili su očekivanja tržišta da bi Federalne rezerve mogle da povećaju kamatne stope na predstojećem decembarskom sastanku. To i dalje ograničava mogućnost snažnijeg rasta zlata, koje ne donosi kamatu, uprkos oporavku zabeleženom u petak.

(BizPortal)