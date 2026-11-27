MILATOVIĆ SA ČUPIĆEM: Vreme je za novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Srbije
PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u Ohridu, na marginama Samita lidera Brdo-Brioni procesa, sa predsednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandrom Čupićem.
Iz Kabineta Milatovića saopšteno je da šef crnogorske države čestitao Čupiću na izboru, ističući da nedavni izborni rezultat u Srbiji predstavlja priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima dve države, zasnovanog na međusobnom poverenju, punom uvažavanju i iskrenom partnerstvu.
- Crna Gora i Srbija imaju mnogo razloga da sarađuju. Naša je politička odgovornost da tu saradnju pretočimo u konkretne rezultate koji će unaprediti život građana obe države - poručio je Milatović.
Ukazao je na značaj snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja.
- Želim da odnosi Crne Gore i Srbije budu primer dobrosusedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Da umesto političkih tenzija govorimo o razvoju, umesto podela o povezivanju, a umesto pitanja koja nas vraćaju u prošlost, o budućnosti koju želimo da gradimo - zaključio je Milatović, navodi se u saopštenju.
Čupić i Milatović u Ohridu učestvuju na skupu Brdo-Brioni procesa.
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