PREDSEDNIK Crne Gore Jakov Milatović sastao se danas u Ohridu, na marginama Samita lidera Brdo-Brioni procesa, sa predsednikom Narodne skupštine i vršiocem dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandrom Čupićem.

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Iz Kabineta Milatovića saopšteno je da šef crnogorske države čestitao Čupiću na izboru, ističući da nedavni izborni rezultat u Srbiji predstavlja priliku za otvaranje novog poglavlja u odnosima dve države, zasnovanog na međusobnom poverenju, punom uvažavanju i iskrenom partnerstvu.

- Crna Gora i Srbija imaju mnogo razloga da sarađuju. Naša je politička odgovornost da tu saradnju pretočimo u konkretne rezultate koji će unaprediti život građana obe države - poručio je Milatović.

Ukazao je na značaj snažnijeg ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja.

Vrijeme je za novo poglavlje u odnosima Crne Gore i Srbije, zasnovano na povjerenju, međusobnom uvažavanju i iskrenom partnerstvu. 🇲🇪🤝🇷🇸 U razgovoru sa Aleksandrom Čupićem u Ohridu istakao sam značaj ekonomskog i infrastrukturnog povezivanja, u interesu građana obje države. Želim da Crna Gora i Srbija budu primjer dobrosusjedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Naša je odgovornost da bliskost naših građana pretočimo u snagu partnerstva naših država. @skupstina_rs — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) November 27, 2026

- Želim da odnosi Crne Gore i Srbije budu primer dobrosusedske saradnje na Zapadnom Balkanu. Da umesto političkih tenzija govorimo o razvoju, umesto podela o povezivanju, a umesto pitanja koja nas vraćaju u prošlost, o budućnosti koju želimo da gradimo - zaključio je Milatović, navodi se u saopštenju.

Čupić i Milatović u Ohridu učestvuju na skupu Brdo-Brioni procesa.