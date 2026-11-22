JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg "3+ tiketa" i novih mečeva na kojima će se mreže sigurno tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
3+ TIKET ZA NEDELjU
15.00 Dinamo Zagreb - Istra 1961 3+ (1.38)
17.30 Liverpul - Mančester junajted 3+ (1.48)
18.00 Nordsjeland - Kopenhagen 3+ (1.75)
Kvota: 3.57
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