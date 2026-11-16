Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

16. 11. 2026. u 09:45

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: N. Skenderija

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

18.00 Island - Luksemburg UG 3+ (1.60)
20.45 Nemačka - Holandija UG 3+ (1.33)
20.45 Grčka - Srbija UG 3+ (1.62)

 Ukupna kvota: 3.45

 

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