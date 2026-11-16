Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija

Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.

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Grčka je takmičenje otvorila na odličan način, upravo trijumfom nad Srbijom rezultatom 2:1, a potom je napravila veliko iznenađenje savladavši Nemačku u Augsburgu sa 1:0. Ipak, nakon sjajnog početka, ekipa Ivana Jovanovića ušla je u rezultatsku krizu.

Usledila su dva remija na domaćem terenu, protiv Holandije i Nemačke, što je donekle održalo Grke u dobroj poziciji, ali je težak poraz od Holandije rezultatom 7:0 u petak ozbiljno zakomplikovao njihove ambicije.

Grčka trenutno zauzima drugo mesto u grupi A2 sa osam bodova, koliko ima i Nemačka. Za plasman među osam najboljih neophodno je da ostvari rezultat najmanje jednak onom koji postigne nemačka selekcija, uz nadu da će njen rival izgubiti bodove na svom terenu.

Sa druge strane, Srbija iza sebe ima veoma loš nastup u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Izabranici Veljka Paunovića izgubili su svih pet dosadašnjih utakmica i već je izvesno da će grupnu fazu završiti na poslednjoj poziciji.

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Ipak, postoji mogućnost da Orlovi izbegnu direktno ispadanje u B diviziju. Za to će morati da budu bolje plasirani od Turske, Češke ili Hrvatske, odnosno da izbore mesto u baražu za opstanak.

Srbija je trenutno bodovno izjednačena sa Turskom i Češkom, koje takođe nemaju osvojen nijedan bod, ali ima znatno bolju gol-razliku. U odnosu na Hrvatsku, koja je osvojila tri boda, srpska selekcija takođe ima prednost u ovom segmentu.

Ohrabrujući podatak pred gostovanje u Grčkoj jeste činjenica da je Srbija uspela da postigne gol u četiri od pet dosadašnjih poraza, pri čemu su tri utakmice izgubljene minimalnom razlikom. Međutim, odbrana je tokom takmičenja pokazala ozbiljne slabosti.

Poslednji poraz od Nemačke, rezultatom 3:1, dodatno je otežao situaciju. Srbija je već nakon 14 minuta igre imala dva gola zaostatka, dok su u drugom poluvremenu dvojica njenih fudbalera isključena. Ukupno 11 primljenih pogodaka na pet susreta dovoljno govori o problemima u defanzivi, što bi motivisani domaćin mogao da iskoristi.

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Kada je reč o sastavima, Grčka bi mogla da nastupi bez Dimitriosa Kourbelisa, koji ima problema sa povredom skočnog zgloba. Očekuje se da njegovo mesto u veznom redu zauzmu Nektarios Trijantis ili Atanasios Androucos.

U ofanzivnom delu tima posebnu pažnju privlače Kristos Colis i Konstantinos Karecas, od kojih se očekuje podrška napadačkom tandemu koji bi trebalo da čine Vangelis Pavlidis i Fotis Joanidis.

Ni Srbija neće biti kompletna. Vanja Dragojević i Andrija Živković neće moći da pomognu saigračima zbog suspenzija koje su zaradili nakon isključenja protiv Nemačke.

Ukoliko se odluči za očekivanu postavku, Paunović bi u veznom redu mogao da računa na Stefana Džodića, Lazara Samardžića i Sergeja Milinković-Savića. U napadu se očekuje saradnja Mihajla Cvetkovića i kapitena Dušana Tadića, od kojih će se tražiti da predvode Srbiju do rezultata koji bi joj sačuvao nadu u opstanak kroz baraž.

Predstojeći duel tako ima veliki značaj za obe reprezentacije: Grčka želi da popravi utisak posle debakla protiv Holandije i zadrži šanse za četvrtfinale, dok Srbija nema mnogo prostora za novi neuspeh ukoliko želi da izbegne najnepovoljniji rasplet u Ligi nacija.

Mi prednost dajemo Grcima koji igraju pred svojim navijačima, naoštreni su i teško da će naša reprezentacija koja nije u dobrom ritmu uspeti da ih zaustavi na putu ka četvrtfinalu Lige nacija.

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