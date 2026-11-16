Bivši selektor Srbije otkrio sve o vaterpolo skandalu veka
Neverovatan i gotovo nezapamćen propust obeležio je utakmicu Lige šampiona između kragujevačkog Radničkog i slavnog Pro Reka!
Iako je srpski tim slavio rezultatom 16:14, sam finiš meča doneo je situaciju o kojoj bruji čitav vaterpolo svet – Andrija Prlainović se našao u igri iako je prethodno već imao tri isključenja.
Čitav haos dogodio se na tačno 56 sekundi pre kraja susreta, pri vođstvu Radničkog od 16:13. O ovom neviđenom previdu otvoreno je progovorio trener Kragujevčana i bivši selektor Srbije Uroš Stevanović, otkrivši kakve su sve posledice mogle da uslede.
– Nesvakidašnja situacija, posebno za nas. Andrija je ušao na 56 sekundi pre kraja sa tri lične. U slučaju da neka ekipa uloži žalbu, utakmica bi se ponovila od tog momenta. Imali smo igrača više i primili smo gol. Pro Reko nije imao želju i potrebu da se ponavlja nešto, vodili smo tada sa 16:13. Mislim da ćemo bolje voditi računa posle ovoga – priznao je Stevanović uz osmeh u emisiji "Sportuna" na "UNA televiziji".
Srećom po srpski klub, Italijani nisu insistirali na ponavljanju završnice, pa je velika pobeda Radničkog ostala na snazi, ali će ovaj detalj definitivno ostati upamćen kao jedan od najvećih bisera u istoriji evropskog vaterpola.
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