Ostali sportovi

Bivši selektor Srbije otkrio sve o vaterpolo skandalu veka

М.П.

16. 11. 2026. u 09:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Neverovatan i gotovo nezapamćen propust obeležio je utakmicu Lige šampiona između kragujevačkog Radničkog i slavnog Pro Reka!

Бивши селектор Србије открио све о ватерполо скандалу века

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iako je srpski tim slavio rezultatom 16:14, sam finiš meča doneo je situaciju o kojoj bruji čitav vaterpolo svet – Andrija Prlainović se našao u igri iako je prethodno već imao tri isključenja.

Čitav haos dogodio se na tačno 56 sekundi pre kraja susreta, pri vođstvu Radničkog od 16:13. O ovom neviđenom previdu otvoreno je progovorio trener Kragujevčana i bivši selektor Srbije Uroš Stevanović, otkrivši kakve su sve posledice mogle da uslede.

– Nesvakidašnja situacija, posebno za nas. Andrija je ušao na 56 sekundi pre kraja sa tri lične. U slučaju da neka ekipa uloži žalbu, utakmica bi se ponovila od tog momenta. Imali smo igrača više i primili smo gol. Pro Reko nije imao želju i potrebu da se ponavlja nešto, vodili smo tada sa 16:13. Mislim da ćemo bolje voditi računa posle ovoga – priznao je Stevanović uz osmeh u emisiji "Sportuna" na "UNA televiziji".

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

 

Srećom po srpski klub, Italijani nisu insistirali na ponavljanju završnice, pa je velika pobeda Radničkog ostala na snazi, ali će ovaj detalj definitivno ostati upamćen kao jedan od najvećih bisera u istoriji evropskog vaterpola.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!
Fudbal

0 2

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Fudbaleri Partizana neće po najboljem pamtiti gostovanje u Solunu, gde su u prijateljskom susretu protiv PAOK-a poraženi rezultatom 3:1, iako su imali prednost na početku utakmice. Duel je odigran u okviru proslave velikog jubileja grčkog kluba, koji obeležava 100 godina postojanja, ali je za beogradsje crno-bele umesto lepog sećanja doneo nekoliko razloga za zabrinutost.

14. 11. 2026. u 17:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma

"BIO SAM INTUBIRAN, 48 SATI JE BILO VEOMA GUSTO" Doktor Nestorović se borio za život, izgubio mnogo kilograma