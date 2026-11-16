Albasete vezao četiri pobede

Albasete dočekuje Seltu B u utakmici dva tima iz donjeg dela tabele, ali sa potpuno različitim rezultatima u poslednje vreme.

Alejandro Matias / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin je uhvatio pobednički ritam, dok gosti već četiri kola ne uspevaju da osvoje sva tri boda.

Albasete je tek 21. na tabeli sa deset bodova iz 13 utakmica, ali njegov trenutni plasman ne odražava značajan napredak u formi. Ekipa je dobila četiri poslednjia meča u svim takmičenjima, a posebno ohrabruje činjenica da je napad počeo da funkcioniše znatno bolje nego na početku sezone.

Gol-razlika 13:24 svedoči o ranijim problemima u odbrani, ali skorašnji rezultati pokazuju da se situacija popravlja.

Selta B zauzima 17. mesto sa 13 bodova i takođe ima ozbiljnih problema u defanzivi. Na 13 prvenstvenih utakmica primila je čak 25 golova, dok je postigla 19. Gosti su bez pobede na poslednja četiri meča, uz dva remija i dva poraza, a koliko je njihova odbrana ranjiva pokazuje i podatak da su u pretposlednjem nastupu primili čak pet pogodaka.

Albasete u ovaj susret ulazi sa četiri uzastopne pobede i znatno većim samopouzdanjem od protivnika. Iako je domaćin tokom sezone imao velikih problema, sada ima priliku da iskoristi slabosti rivala i nastavi uspon na tabeli.

Seltina odbrana teško izlazi na kraj sa protivničkim napadima, pa prednost domaćeg terena i trenutna forma daju dovoljno razloga za veru u novi uspeh Albasetea.

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