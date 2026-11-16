JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, tenisa i fudbala.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
18.00 Borac Čačak - Slovan Bratislava ukupno poena +162.5 (1.48)
20.30 D. Medvedev - F. Koboli 1 (1.30)
20.45 Švajcarska - Škotska 1 (1.75)
Kvota: 4.14
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