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JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

Немања Пејчић

16. 11. 2026. u 09:33

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ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke, tenisa i fudbala.

ЈОШ ЈЕДАН ПОГОДАК НАШЕ РЕДАКЦИЈЕ! Ево данашњег кладионичарског коктела

Foto: AP Photo/Andy Wong

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.00 Borac Čačak - Slovan Bratislava ukupno poena +162.5 (1.48)

20.30 D. Medvedev - F. Koboli 1 (1.30)

20.45 Švajcarska - Škotska 1 (1.75)

Kvota: 4.14

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