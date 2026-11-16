TITULA NAJBOLJIH U SRPSKOM TURIZMU JE U VAŠIM RUKAMA: Glasajte za dobitnike 41. „Turističkog cveta“!
TURISTIČKA organizacija Srbije (TOS) sa velikim ponosom i zadovoljstvom poziva sve građane, ljubitelje putovanja, domaće i strane goste da se aktivno uključe i budu ključni deo, tradicionalne, 41. po redu dodele najprestižnijeg nacionalnog priznanja u oblasti turizma – „Turističkog cveta“.
Ova izuzetna nagrada već decenijama kontinuirano slavi najbolje među nama, njihovu inovativnost, posvećenost i autentičnost. Sve one koji svojim svakodnevnim radom grade, unapređuju i sa ponosom predstavljaju Srbiju kao vrhunsku i nepresušnu turističku destinaciju.
Od najuspešnijih hotela, autentičnih seoskih domaćinstava i uzbudljivih manifestacija, pa sve do kreativnih pojedinaca, medija i organizacija – „Turistički cvet“ predstavlja krunu uspeha i najpoželjniji simbol kvaliteta i domaćinskog duha u našoj zemlji.
Vaš glas je presudan – Vi odlučujete ko nosi ovogodišnju krunu!
Stručni žiri imao je, nakon detaljne evaluacije i analize svih pristiglih prijava, izuzetno odgovoran i težak zadatak da u svakoj od takmičarskih kategorija odabere po 3 najbolja kandidata. Međutim, konačnu i presudnu reč o tome ko će poneti ovu prestižnu titulu dajete upravo vi - svojim glasom!
Ova praksa uključivanja svih ljubitelja turizma uspešno je započeta prošle godine, kada je povodom jubilarnog, 40. „Turističkog cveta“ publika po prvi put dobila priliku da ravnopravno odlučuje o najboljima. Ogroman odziv i sjajne reakcije, koje su pristigle, navele su Turističku organizaciju Srbije da nastavi sa tom praksom i ove godine. Na taj način glas publike je apsolutni centar ovogodišnjeg izbora.
Prolazak u finale za svakog od tri kandidata predstavlja ogroman uspeh, ali ko će osvojiti ovu laskavu titulu – zavisi isključivo od vaše podrške. Turistička organizacija Srbije podseća da svaki vaš glas predstavlja direktno priznanje onima koji su vaše odmore i putovanja učinili nezaboravnim. Zato, budite deo ove velike priče, podržite trud, profesionalizam i kreativnost onih koji unapređuju domaći turizam.
Važni datumi i gde i kako možete glasati
Glasanje je zvanično počelo 9. novembra i traje sve do 29. novembra u ponoć.
Sve informacije o ovogodišnjim finalistima, njihovim dostignućima, kao i jednostavna mogućnost za direktno glasanje, dostupni su na zvaničnom sajtu: www.turistickicvet.rs.
Kategorije takmičenja za 41. „Turistički cvet“
Upoznajte ovogodišnje finaliste i glasajte za svoje favorite u sledećim kategorijama:
*Turistička organizacija
*Turistička manifestacija
*Turistička agencija
*Ugostiteljski objekat za smeštaj – Hotel
a) Hoteli u gradskim sredinama
b) Hoteli u banjama
c) Planinski hoteli i ostali
*Ostali ugostiteljski objekti za smeštaj
a) Kategorisana seoska turistička domaćinstva i objekti za smeštaj u domaćoj radinosti
b) Ugostiteljski objekti za smeštaj koji nemaju obavezu kategorizacije (vinarije, vile, lovačke kuće, salaši i dr.)
*Pravni subjekt za doprinos unapređenju turističke ponude i promocije turizma
*Influenser / Bloger
*Elektronski i štampani mediji, za predstavljanje Srbije kao turističke destinacije
Ne propustite priliku da svojim glasom nagradite one koji to zaista zaslužuju. Posetite www.turistickicvet.rs do 29. novembra u ponoć, podržite svoje favorite i zajedno sa Turističkom organizacijom Srbije proslavite ono najbolje u turizmu što naša zemlja ima da ponudi!
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