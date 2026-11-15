Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

15. 11. 2026. u 09:52

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NAŠA redakcija vam je za večeras spremila jedan zanimljiv singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Rodrigo BUENDIA / AFP / Profimedia

Vredi pokušati

20.00 Olvejz redi - Orijente Petrolero 2-1

Kvota: 20.5

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