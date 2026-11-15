POMOZIMO MALOJ ĐURĐI IZ ZUBINOG POTOKA: Devojčica vodi najtežu životnu bitku, potrebna joj je naša podrška
TROGODIŠNjA Đurđa iz Zubinog Potoka i njena majka Tijana vode tešku i iscrpljujuću borbu za Đurđino izlečenje. Nakon apela bratstva manastira Visoki Dečani, prikupljena je i uplaćena početna novčana podrška, ali je ovoj hrabroj devojčici i dalje potrebna pomoć svih humanih ljudi.
Maloj Đurđi, rođenoj 2023. godine, dijagnostikovan je Vilmsov tumor levog bubrega. Nakon šest teških ciklusa hemoterapije, devojčici je operacijom odstranjen oboleli bubreg. Nažalost, bolest se proširila, zbog čega je Đurđa ponovo morala da krene na hemoterapije usled metastaza na plućima.
Kako bi im se bar malo olakšali troškovi lečenja, na poziv bratstva manastira Visoki Dečani već je uplaćeno 200.000 dinara. Ipak, put do konačnog ozdravljenja je dug i zahteva velika finansijska sredstva.
Svi koji su u mogućnosti pozvani su da se uključe u ovu akciju i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Svaka uplata, podela apela i molitva za malu Đurđu i njenu majku Tijanu znače korak bliže pobedi nad opakom bolešću.
Preporučujemo
ER SRBIJA O LETU ZA LARNAKU: Odluka o neukrcavanju doneta iz bezbednosnih razloga
14. 11. 2026. u 15:41
NEVEROVATAN SMINAK ZABELEŽEN NA TARI: Sneg veje, dok sevaju munje i gromovi (VIDEO)
14. 11. 2026. u 14:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Valerija Čekalina koju je Putin pomilovao? Poznata kao Lerček, ima rak - krivični dosije izbrisan
U OKTOBRU je prijavila da joj je bolest napredovala.
14. 11. 2026. u 13:00 >> 13:10
Komentari (0)