POMOZIMO MALOJ ĐURĐI IZ ZUBINOG POTOKA: Devojčica vodi najtežu životnu bitku, potrebna joj je naša podrška

TROGODIŠNjA Đurđa iz Zubinog Potoka i njena majka Tijana vode tešku i iscrpljujuću borbu za Đurđino izlečenje. Nakon apela bratstva manastira Visoki Dečani, prikupljena je i uplaćena početna novčana podrška, ali je ovoj hrabroj devojčici i dalje potrebna pomoć svih humanih ljudi.

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Maloj Đurđi, rođenoj 2023. godine, dijagnostikovan je Vilmsov tumor levog bubrega. Nakon šest teških ciklusa hemoterapije, devojčici je operacijom odstranjen oboleli bubreg. Nažalost, bolest se proširila, zbog čega je Đurđa ponovo morala da krene na hemoterapije usled metastaza na plućima.

Kako bi im se bar malo olakšali troškovi lečenja, na poziv bratstva manastira Visoki Dečani već je uplaćeno 200.000 dinara. Ipak, put do konačnog ozdravljenja je dug i zahteva velika finansijska sredstva.

Svi koji su u mogućnosti pozvani su da se uključe u ovu akciju i pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Svaka uplata, podela apela i molitva za malu Đurđu i njenu majku Tijanu znače korak bliže pobedi nad opakom bolešću.

