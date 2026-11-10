I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za golove
ZA danas smo vam spremili dve zanimljive utakmice.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Utorak
20.00 Reding - Bristol rovers |1-3&||1-3 (1.75)
20.45 Gločester Siti - Malvern taun |1-3&||1-3 (1.75)
Kvota: 3.06
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