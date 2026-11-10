Tip fudbal

I OVO SMO POGODILI! Evo današnjih predloga za golove

Немања Пејчић

10. 11. 2026. u 11:03

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ZA danas smo vam spremili dve zanimljive utakmice.

И ОВО СМО ПОГОДИЛИ! Ево данашњих предлога за голове

FOTO: Albano Abrantes / Alamy / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga: 

Utorak

20.00 Reding - Bristol rovers |1-3&||1-3 (1.75)

20.45 Gločester Siti - Malvern taun |1-3&||1-3 (1.75)

Kvota: 3.06

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