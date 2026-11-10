Dvojac opet trenira, ali važan igrač Partizana propušta Baskoniju

PARTIZAN je u prethodnom periodu imao problema sa povredama, ali pred duel sa Baskonijom u 11. kolu Evrolige stižu bolje vesti.

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Đoana Penjariju može da raduje to što na treninzima ponovo ima centra Tonjea Džekirija, kao i Luku Vildozu čija povreda nije ozbiljnije prirode i spreman je da pomogne saigračima u važnom meču.

Ipak, startna petaca Kevarijus Hejs je na meču ABA lige protiv Kluža zaradio povredu ramena i još uvek nije zalečio, pa neće biti u timu za meč sa ekipom iz Vitorije, prenosi "Mozzart sport".

Takođe, tu je konačno i Derek Vilis koji nije bio u timu još od prve utakmice sa Armanijem kad je doživo povredu. No, ostaje da se vidi da li će medicinski tim dati dozvolu da se vrati u sredu na parket.

Partizan u naredne tri utakmica ima povoljan raspored, ne ide iz Beograda i španskom stručnjaku bi izuzetno važno bila da ima sve igrače na raspolaganju.

Posle Baskonije na redu je duplo kolo, a u "Beogradsku arenu" dolaze Bešiktaš i Valensija.

Podsetimo, crno-beli protiv tima koji predvodi Velimir Perasović igraju u sredu od 20.45.

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