Dvojac opet trenira, ali važan igrač Partizana propušta Baskoniju
PARTIZAN je u prethodnom periodu imao problema sa povredama, ali pred duel sa Baskonijom u 11. kolu Evrolige stižu bolje vesti.
Đoana Penjariju može da raduje to što na treninzima ponovo ima centra Tonjea Džekirija, kao i Luku Vildozu čija povreda nije ozbiljnije prirode i spreman je da pomogne saigračima u važnom meču.
Ipak, startna petaca Kevarijus Hejs je na meču ABA lige protiv Kluža zaradio povredu ramena i još uvek nije zalečio, pa neće biti u timu za meč sa ekipom iz Vitorije, prenosi "Mozzart sport".
Takođe, tu je konačno i Derek Vilis koji nije bio u timu još od prve utakmice sa Armanijem kad je doživo povredu. No, ostaje da se vidi da li će medicinski tim dati dozvolu da se vrati u sredu na parket.
Partizan u naredne tri utakmica ima povoljan raspored, ne ide iz Beograda i španskom stručnjaku bi izuzetno važno bila da ima sve igrače na raspolaganju.
Posle Baskonije na redu je duplo kolo, a u "Beogradsku arenu" dolaze Bešiktaš i Valensija.
Podsetimo, crno-beli protiv tima koji predvodi Velimir Perasović igraju u sredu od 20.45.
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