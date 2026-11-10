Svet

BEZ ILUZIJA, ALI UZ NADU U DIJALOG: Lavrov o novoj Trampovoj administraciji i pregovorima u Abu Dabiju

К.Л.С

10. 11. 2026. u 11:10

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RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Rusija nema iluzija u pogledu administracije američkog predsednika Donalda Trampa, ali se nada da će Vašington biti dovoljno odlučan u tome da nastavi dijalog o bezbednosnim garancijama i uspostavljanju ravnoteže interesa.

БЕЗ ИЛУЗИЈА, АЛИ УЗ НАДУ У ДИЈАЛОГ: Лавров о новој Трамповој администрацији и преговорима у Абу Дабију

Foto: Tanjug/Pool Photo via AP/Maxim Shipenkov (POOL)

 - Razumemo duboke protivrečnosti u pogledu budućeg razvoja međunarodne politike, ali je uvek bolje razgovarati - rekao je Lavrov na plenarnoj sednici Međunarodnog foruma za osiguravanje kolektivne bezbednosti, preneo je Sputnjik.

On je podsetio da su Moskva i Vašington održavali kontakte čak i tokom Hladnog rata, uključujući razgovore predstavnika oružanih snaga dve zemlje. Lavrov je izrazio nadu da će američka administracija nastaviti dijalog usmeren na postizanje pravedne ravnoteže interesa, u kojoj nijedna strana neće biti ugrožena po pitanju bezbednosti. Govoreći o trilateralnim pregovorima Rusije, SAD i Ukrajine u Abu Dabiju, koji se održavaju 10. i 11. novembra, Lavrov je rekao da će jedna od tema biti kolektivna bezbednost u regionu i garancije koje bi stupile na snagu nakon postizanja sveobuhvatnog rešenja sukoba.

Prema izvoru Ria Novosti iz pregovaračke grupe, razgovori će biti usmereni na ključne aspekte formiranja novog sistema kontinentalne bezbednosti, dok će rešavanje ukrajinskog sukoba biti samo jedna od tema šire diskusije. Govoreći o bezbednosti Evroazije, Lavrov je ocenio da pretnje nisu nestale i istakao je da Rusija ne predlaže potčinjavanje postojećih regionalnih struktura, već stvaranje jedinstvenog i sveobuhvatnog sistema kolektivne bezbednosti.

Ruski ministar je ponovio tvrdnju da je Kijev u decembru 2021. godine, uz podršku Zapada, pripremao veliku vojnu operaciju protiv Donbasa, navodeći da Moskva nije mogla da dozvoli takav razvoj događaja, posebno nakon što su se rukovodstva Donjecke i Luganske Narodne Republike obratila Rusiji za zaštitu.

(Tanjug)

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