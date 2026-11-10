OGLASILA SE EU: Cilj pregovora u Abu Dabiju je razvoj praktičnog bezbednosnog okvira
PREDSTAVNICI evropskih partnera, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država sastali su se danas, uoči predstojećih trilateralnih razgovora sa Rusijom, kako bi nastavili blisku koordinaciju u vezi sa naporima za okončanje rata u Ukrajini i stvaranje uslova za trajni mir, uključujući podršku snažnim bezbednosnim garancijama kao delu bilo kakvog rešenja, saopšteno je iz Evropske komisije.
- Razgovori su vođeni kroz saradnju između evropskih partnera, Ukrajine i SAD, odražavajući njihove zajedničke ciljeve, kontinuirane konsultacije i posvećenost evroatlantskoj bezbednosti. Učesnici su naglasili da svaki budući aranžman mora da poštuje suverenitet, teritorijalni integritet i nezavisno donošenje odluka, kao i pružiti kredibilne bezbednosne garancije za Ukrajinu - navodi se u saopštenju.
Ističe se da je zajednički cilj razvoj praktičnog bezbednosnog okvira, u kojem se elementi međusobno osnažuju, a koji jača dugoročnu bezbednost Ukrajine i gradi poverenje neophodno za postizanje rešenja putem pregovora.
- Pored glavnog fokusa na trajni mir, razgovori su obuhvatili i pitanje kako nadograditi postojeće evropske bezbednosne institucije i sporazume nakon završetka rata u Ukrajini. Učesnici su takođe istakli da je od suštinskog značaja rešavanje posleratnih bezbednosnih pitanja i smanjenje rizika od sukoba. Razgovarali su o tome kako obezbediti snažne mehanizme za upravljanje rizicima i izbegavanje opasne eskalacije. Učesnici su ponovo potvrdili svoju zajedničku posvećenost snažnoj posleratnoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i aranžmanima, uz jasan stav da će snažan NATO ostati ključni stub evroatlantske kolektivne odbrane - dodaje se u saopštenju.
U Abu Dabiju danas je održan sastanak ukrajinske delegacije sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, uoči trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD.
Trilateralni pregovori biće održani danas i sutra, iza zatvorenih vrata i bez prisustva medija. Neimenovani izvor upoznat sa razgovorima je ocenio da je rešavanje ukrajinskog sukoba samo jedna od tema šire diskusije.
(Tanjug)
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