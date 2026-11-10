RAJNMETAL DRUGI PUT SNIZIO PROGNOZU PRODAJE ZA 2026: Akcije nemačkog proizvođača naoružanja pale više od 13 odsto

NEMAČKI proizvođač naoružanja Rajnmetal (Rheinmetall) snizio je prognozu prihoda od prodaje za 2026. godinu, drugi put u poslednja tri meseca.

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Razlozi za to su odlaganja velikog ugovora za proizvodnju oklopnih vozila za nemačku vojsku i usporavanja isporuka artiljerijske municije, što je izazvalo upadljiv pad vrednosti akcija pomenute kompanije, preneo je CNBC.

Kompanija sada očekuje prihod od oko 13,2 milijarde evra, u odnosu na ranije prognoziranih 13,7 do 14,2 milijarde evra, dok je ciljna operativna profitna marža smanjena sa oko 19 na 18,5 odsto.

Akcije Rajnmetala pale su za više od 13 odsto, što je bio najveći pad među kompanijama obuhvaćenim evropskim indeksom STOXX 600, pošto su investitori negativno reagovali na novo smanjenje poslovnih očekivanja.

Jedan od glavnih razloga za korekciju prognoze je odlaganje ugovora za oklopno vozilo Boker (Boxer), u okviru nemačkog vojnog programa Arminijus (Arminius).

Prihodi i avansne uplate povezani sa tim projektom, koji je trebalo da budu realizovani ove godine, biće pomereni u 2027. godinu.

Kompanija je takođe navela da će prihodi od artiljerijske municije biti odloženi zbog sporijeg odobravanja isporučenih proizvodnih serija.

Pojedine planirane isporuke iz novijih poslovnih aktivnosti, uključujući saradnju sa holandskom kompanijom Destinus, takođe neće biti realizovane u očekivanom obimu do kraja godine.

Uprkos smanjenju godišnje prognoze, Rajnmetal je u trećem kvartalu ostvario rast prihoda od 36 odsto, na 3,15 milijardi evra, dok je operativna dobit povećana za 62 odsto, na 553 miliona evra.

Operativna profitna marža iznosila je 17,5 odsto, u poređenju sa 14,8 odsto u istom periodu prošle godine.

Međutim, priliv novih narudžbina u trećem kvartalu iznosio je 2,89 milijardi evra, što je manje od ostvarenog prihoda od prodaje, dok je operativni slobodni novčani tok bio negativan i iznosio 82 miliona evra.

Kompanija je zbog odlaganja avansnih uplata odustala i od ranije postavljenog cilja da stopa konverzije gotovine premaši 40 odsto.

Uprkos problemima sa rokovima realizacije pojedinih projekata, Rajnmetal i dalje ima jednu od najvećih knjiga narudžbina u evropskoj odbrambenoj industriji, a povećana izdvajanja evropskih država za odbranu nastavljaju da podstiču potražnju za njegovim proizvodima.

(Tanjug)