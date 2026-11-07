Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

07. 11. 2026. u 08:47

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

AP Photo/Dave Thompson

Subota

17.30 Ludogorec - CSKA 1948 Sofija 1 (1.63)

18.30 Notingem Forest - Mančester Siti 2 (1.72)

19.30 FKSV - Korvinul 1 (1.55)

Kvota: 4.35

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