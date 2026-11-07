Svet

SKUPO PLAĆEN SEKUND SNA: Vozač zaspao, autobus se survao u kanal - poginuli devojčica (7) iz BiH i student

К.Л.С

07. 11. 2026. u 08:49

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DEVOJČICA (7), koja je državljanka Bosne i Hercegovine, i student (18) iz Liona poginuli su u saobraćajnoj nesreći u kojoj je međugradski autobus sleteo sa puta u departmanu En, na istoku Francuske, saopštila je sinoć policija.

СКУПО ПЛАЋЕН СЕКУНД СНА: Возач заспао, аутобус се сурвао у канал - погинули девојчица (7) из БиХ и студент

Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Francuski javni servis Frans 3 je preneo da je u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila povređeno 25 osoba, od kojih su četiri u teškom stanju.

Autobus je saobraćao između Liona i Burg-an-Bresa, a sa puta je sleteo oko 7.30 sati na regionalnom putu kod mesta Lent.

Prema snimcima sa mesta nesreće, autobus je sleteo sa puta, udario je u drveće i završio u kanalu.

Vozač autobusa je policiji rekao da je zaspao za volanom, a izjave putnika su to potvrdile.

Saučešće porodicama žrtava i svima koje je nesreća pogodila izjavili su francuski predsednik i premijer, Emanuel Makron i Sebastijan Lekorni.

- Moje misli su sa žrtvama, povređenima i njihovim porodicama. Nacija je uz njih. Zahvalan sam hitnim službama koje su intervenisale - rekao je Makron u objavi na platformi X.

(Direktno)

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