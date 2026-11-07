ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Čerkasi svež za Zorju

* Bivši kapiten Zorje, tipuje Ukrajinu 1

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Beata Zawrzel

MOJ TIP

subota,

Harkov - Karpati 2

Kudrivka - Černomorec 0-2

Epicentar - Krivbas 2-3

nedelja,

ZORJA - ČERKASI 2

Bukovina - Kolos 2-3

ŠAHTJOR - DINAMO K. 1

Odlaganjem poslednjeg meča, Čerkasi je sačuvao svežinu za duel sa Zorjom, koja se u prošlom kolu pokušavajući da sačuva minimalnu prednost nad Epicentrom baš istrošila, ali je na kraju uspela u svojoj nameri.

Dvojka je fiks, koliko i jedinica Šahtjora, koji derbi kola sa Dinamom čeka posle minimalnog poraza u Ligi šampiona od Sportinga. Dobru igru domaćin nije uspeo da kruniše bodom, verujem da će u narednom da bude „nagrađen“ sa tri.