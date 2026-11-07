ŽELJKO LJUBENOVIĆ: Čerkasi svež za Zorju
* Bivši kapiten Zorje, tipuje Ukrajinu 1
MOJ TIP
subota,
Harkov - Karpati 2
Kudrivka - Černomorec 0-2
Epicentar - Krivbas 2-3
nedelja,
ZORJA - ČERKASI 2
Bukovina - Kolos 2-3
ŠAHTJOR - DINAMO K. 1
Odlaganjem poslednjeg meča, Čerkasi je sačuvao svežinu za duel sa Zorjom, koja se u prošlom kolu pokušavajući da sačuva minimalnu prednost nad Epicentrom baš istrošila, ali je na kraju uspela u svojoj nameri.
Dvojka je fiks, koliko i jedinica Šahtjora, koji derbi kola sa Dinamom čeka posle minimalnog poraza u Ligi šampiona od Sportinga. Dobru igru domaćin nije uspeo da kruniše bodom, verujem da će u narednom da bude „nagrađen“ sa tri.
Preporučujemo
TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Fejenord „pali“ iz treće
07. 11. 2026. u 09:00
NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
07. 11. 2026. u 08:47
Đuričin fiks dana: Naš najiksusniji tipster veruje u momke sa "Krejven kotidža"
07. 11. 2026. u 07:00
JURIMO PETI U NIZU! Ovo je TIP DANA za subotu
07. 11. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)